Samsun polisi uyuşturucu taciri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı - Son Dakika
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Samsun polisi uyuşturucu taciri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı

Samsun polisi uyuşturucu taciri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi'nde şüpheli davranışlar sergileyen 5 kişiyi kontrol etti. Bir kişi kaçarken 47.62 gram esrar maddesi bulundu. Diğer 4 şüpheliye ise 26 bin 550 TL kağıt para ele geçirildi. H.Y., D.A., K.S. ve Y. F. G. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan soruşturma başlatıldı.

20.04.2024 15:07
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Samsun polisi uyuşturucu taciri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Nisan Cuma günü saat 21.00 sıralarında Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir aracın yanında sohbet eder vaziyette olduğu görülen 5 şahsın durumundan şüphelendi. Akabinde şahıslardan biri kimlik kontrolü ve GBT sorgusu yapmak için yanına gelen polislerden kaçtı. Şahıs kaçarken folyoya sarılı 47.62 gram esrar maddesini yere attı. Diğer 4 şahıs kontrol edildiğinde, H.Y.'nin üzerinden 26 bin 550 TL kağıt para tespit edildi. Şüpheliler H.Y., D.A., K.S. ve Y. F. G. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun polisi uyuşturucu taciri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı - Son Dakika

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