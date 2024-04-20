Samsun polisi uyuşturucu taciri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Nisan Cuma günü saat 21.00 sıralarında Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir aracın yanında sohbet eder vaziyette olduğu görülen 5 şahsın durumundan şüphelendi. Akabinde şahıslardan biri kimlik kontrolü ve GBT sorgusu yapmak için yanına gelen polislerden kaçtı. Şahıs kaçarken folyoya sarılı 47.62 gram esrar maddesini yere attı. Diğer 4 şahıs kontrol edildiğinde, H.Y.'nin üzerinden 26 bin 550 TL kağıt para tespit edildi. Şüpheliler H.Y., D.A., K.S. ve Y. F. G. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece başlayan ve bugün sabaha karşı etkisini gösteren fırtınanın ardından çıkan hortum sebebiyle Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinde meydana gelen hasar anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
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