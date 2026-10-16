Samsun Salıpazarı'nda çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Samsun Salıpazarı'nda çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

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Samsun Salıpazarı\'nda çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi'nde bir ahşap evde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan yangında bir ahşap ev küle döndü.

Olay, Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Basri S.'ye ait olduğu öğrenilen bir evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yükselen alevleri fark etmeleri üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine intikal ederek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Salıpazarıİnceleme3. SayfaİtfaiyeSamsunGüncelSon Dakika

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