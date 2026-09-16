Samsun Tekkeköy\'de jandarma kontrolünde yakalanan 16 suçtan aranan kadın tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 16 ayrı suçtan aranması bulunan kadın, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tekkeköy ilçesi Gökçe-Büyüklü yolu üzerinde yol kontrolü gerçekleştirildi. Kontrol sırasında kimlik sorgusu yapılan M.K. (46) adlı kadının 16 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan M.K., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli işlemleri tamamlanan M.K. tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.