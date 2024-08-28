Samsun Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

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Samsun Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından dolandırıcılığı önlemek amacıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların daha duyarlı olmalarını isteyen Toplum Destekli Polisler, bilgilendirici broşürler dağıttılar.

Ayrıca yapılan çalışmada kadınlara yönelik olarak Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı. - SAMSUN