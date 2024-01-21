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Samsun'un Alaçam ilçesinde metruk bina yangında kül oldu - Son Dakika
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Samsun'un Alaçam ilçesinde metruk bina yangında kül oldu

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Samsun\'un Alaçam ilçesinde metruk bina yangında kül oldu
21.01.2024 - 00:00,
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Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında metruk bina alevlere teslim oldu.

Yangın, Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bina küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'un Alaçam ilçesinde metruk bina yangında kül oldu - Son Dakika


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