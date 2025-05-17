Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir ev, çıkan yangında kule döndü.
Edinilen bilgilere göre, Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi Karakiraz mevkisinde Şükrü Ç.'ye ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangından çıkan alevlerin yükselmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Alevlerin kısa sürede evi sarmasıyla olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucu ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın: Bir ev tamamen yandı - Son Dakika
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