Samsun Valiliği: Salıpazarı'ndaki kurşunlama olayı münferit ve kişisel bir olaydır - Son Dakika
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Samsun Valiliği: Salıpazarı'ndaki kurşunlama olayı münferit ve kişisel bir olaydır

Samsun Valiliği: Salıpazarı\'ndaki kurşunlama olayı münferit ve kişisel bir olaydır

Samsun Valiliği, Salıpazarı ilçesinde mevsimlik işçi ailesinin ikamet ettiği betonarme binanın kurşunlanmasının sosyal medyada yanıltıcı şekilde yansıtıldığını açıkladı. Valilik, olayın alacak-verecek ve işçi temin anlaşmazlığından kaynaklandığını belirtti. İlk incelemelerde, olayın sosyal medyada paylaşıldığı gibi mevsimlik işçilere yönelik bir saldırı olmadığı ve diğer mevsimlik işçilerin çalışmalarına devam ettiği tespit edildi.

31.08.2024 12:17
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Samsun Valiliği, Salıpazarı ilçesinde mevsimlik işçi ailesinin ikamet ettiği betonarme binanın kurşunlanmasının sosyal medyaya yansıtıldığı şekilde olmadığı, münferit ve kişisel bir olay olduğu, konunun alacak-verecek ve işçi temin anlaşmazlığından kaynaklandığını açıkladı.

Samsun Valiliği, Salıpazarı ilçesinde mevsimlik işçi ailesinin ikamet ettiği betonarme binanın kurşunlanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Salıpazarı ilçesi Yavaşbey Mahallesi'nde mevsimlik işçi ailesinin ikamet ettiği betonarme binanın kurşunlanması konusunda basına yansıyan gerçeğe aykırı iddialarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur. 29 Ağustos Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Salıpazarı ilçemiz Yavaşbey Mahallesi'nde mevsimlik işçi ailesinin kullandığı bir ikametin ikinci katına doğru pompalı tüfekle kolluk birimlerimizce kimliği tespit edilen bir şahıs tarafından ateş açılmış, olayla ilgili yapılan ilk tahkikat sonucunda, şüphelilerin belirtilen ikamete pompalı tüfekle ateş açarak bir araçla kaçtıkları tespit edilmiştir. Ekiplerimizce olay yerinde 1 adet boş kartuş bulunmuş, olay esnasında ikamette kimsenin olmadığı, binada maddi hasar olduğu tespit edilmiştir. Akabinde yapılan çalışmalar ve kamera incelemelerinde olayla ilgili 5 şüphelinin açık kimlikleri tespit edilmiş, olaya karışan 2 şüpheli yakalanmış, açık kimlikleri tespit edilen diğer 3 şüpheli şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. İlk incelemede alınan beyanlardan olayın sosyal medyaya yansıtıldığı şekilde olmadığı; münferit, kişisel bir olay olduğu, tarafların birbirlerini tanıdıkları, konunun alacak-verecek ve işçi temin anlaşmazlığından kaynaklandığı, mevsimlik işçilerimizin kullandığı çadırlara yönelik herhangi bir hareket olmadığı, diğer mevsimlik işçilerin mahallede kalmaya ve çalışmaya devam ettiği, bahsi geçen sosyal medya paylaşımını yapan kişinin de köyden ayrıldığı anlaşılmakla birlikte soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun Valiliği: Salıpazarı'ndaki kurşunlama olayı münferit ve kişisel bir olaydır - Son Dakika

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