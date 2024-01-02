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Samsunspor Malzemecisinin Oğlu Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsunspor Malzemecisinin Oğlu Kazada Hayatını Kaybetti

Samsunspor'un malzemecisi Orhan Üren'in oğlu Erhan Üren, Samsun'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ve Erhan Üren hastaneye kaldırıldı, ancak Üren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erhan Üren, Samsunspor Kulübü'nde uzun yıllardır malzemeci olarak görev yapıyordu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsunspor Malzemecisinin Oğlu Kazada Hayatını Kaybetti
02.01.2024 - 12:56,
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Samsunspor'un malzemecisi Orhan Üren'in oğlu 29 yaşındaki Erhan Üren kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi çevre yolu Derebahçe Stadı karşısında dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Ç. idaresindeki 52 AEL 428 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Burak Ç. ile yanında bulunan Erhan Üren (29) yaralandı. Burak Ç. özel bir hastaneye, ağır yaralanan Erhan Üren ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Üren, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erhan Üren'in Samsunspor Kulübü'nde uzun yıllardır malzemeci olarak görev yapan Orhan Üren'in oğlu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsunspor Malzemecisinin Oğlu Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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