Sanal bahis borcu yüzünden kuyumcu soyan şüpheliler, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sanal bahis borcu yüzünden kuyumcu soyan şüpheliler, adliyeye sevk edildi

Bursa'da bir kuyumcudan 3.5 milyon lira değerinde altın çalan kar maskeli ve silahlı soyguncular, sanal bahis borcu nedeniyle kuyumcu soygununu gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Şüphelilerin sahte plakayla gerçek plakayı değiştirme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlılar, polisin amansız takibi sonucu 8 saat içinde yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

10.03.2024 19:05
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Sanal bahis borcu yüzünden kuyumcu soyan şüpheliler, adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da dün bir kuyumcudan 3.5 milyon lira değerinde altın çalan kar maskeli ve silahlı soyguncular, polisin amansız takibiyle 8 saat geçmeden kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinde sanal bahis borcu için kuyumcu soygununu gerçekleştirdiklerini söyledi. Şahısların sahte plakayla gerçek plakayı değiştirme anları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli ve eli silahlı 2 şahıs, M.M.'ye ait kuyumcu dükkanının önüne otomobille geldi. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheliler, ellerindeki çantayla inerek kuyumcuya girdi. Yaklaşık 1 dakika gibi kısa bir sürede vitrinde bulunan 3,5 milyon liralık altınları alan şahıslar kayıplara karıştı. Polis, şüphelilerin 5 kilometrelik kaçış güzergahındaki 96 güvenlik kamerasını teker teker inceledi. Yapılan incelemelerde şahısların kuyumcu soygunu öncesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde başka bir otomobilin plakasını çaldıkları ve Çınarönü Mahallesi'nde sahte plakayla orijinal plakayı değiştirdikleri de belirlendi.

Otomobilin kiralık olduğu ortaya çıktı

Otomobilin kiralık olduğu tespit edilirken, şüphelilerin de kısa sürede kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin gasp ettikleri altınlarla birlikte aynı ilçenin Yavuzselim Mahallesi'nde bir evde saklandıklarını tespit edilmesi üzerine polis akşam saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.

Kısa sürede eve operasyon düzenleyen ekipler, 4 suç kaydı bulunan Ö.A. ile E.Ç.'yi altınlar ve olay anında kullandıkları tabancalar ile birlikte, olaydan 8 saat sonra kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki ifadesinde sanal bahis borcu olduğunu ve o nedenle böyle bir plan yaptıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin soygundan 1 gün önce kuyumcunun olduğu yere gelerek keşif yaptıkları öğrenildi.

Sahte plakayı gerçek plakayla değiştirirken güvenlik kameralarına yakalandılar

Soygunu gerçekleştiren şüpheliler, Çınarönü Mahallesi'nde bir ara sokağa girerek bagajdan kiraladıkları aracın plakasını sahte plakayla değiştirirken, güvenlik kamerasına yakalandılar. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sanal bahis borcu yüzünden kuyumcu soyan şüpheliler, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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