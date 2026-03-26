Sancaktepe\'de Araç Yangını

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alarak yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 17.50 sıralarında Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle araç alev alev yanarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangına hızla müdahale edilirken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyol üzerinde kısa süreli yoğunluk oluştu. - İSTANBUL