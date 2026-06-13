Sancaktepe'de İnşaatta Toprak Kayması - Son Dakika
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Sancaktepe'de İnşaatta Toprak Kayması

Sancaktepe\'de İnşaatta Toprak Kayması
13.06.2026 13:27
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Sancaktepe'de sağanak yağış sonrası inşaat alanında kısmi toprak kayması meydana geldi.

Sancaktepe'de etkili olan yağışların ardından bir inşaat alanının temel atma bölümünde kısmi toprak kayması meydana geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sancaktepe Merve Mahallesi Mübacir Caddesi üzerinde bulunan inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışın ardından zeminin yumuşamasıyla birlikte inşaatın temel atma bölümünde kısmi toprak kayması gerçekleşti. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından inşaat alanının bulunduğu sokağı giriş ve çıkışa kapattı. Yaşanan olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan inşaat sahibi Behzat Keleş, "Cuma günü temel atacaktık, yetişmedi Pazartesi gününe kaldı. Yağan yağışlar etkiledi, burada şuan bize 2 gün süre lazım, sokağı kapattık. Betonu döktükten sonra tehlike bitiyor. Herhangi bir binaya veya bir kişiye zarar gelmedi. Sadece dolgu toprak aşağıya geldi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de İnşaatta Toprak Kayması - Son Dakika

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