Sancaktepe\'de Kaza Sonrası Kavga

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Sancaktepe'de kazaya karışan 2 araç sürücüsü arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halin olan iki araç sürücüsü kazaya karıştı. Araçlarından inen sürücülerin sözlü tartışması, olaya yakınlarının da dahil olmasıyla tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine küfür ve hakaret ederek saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıkan kavga polis ekiplerinin adrese gelmesiyle son buldu. - İSTANBUL