Sancaktepe'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Sancaktepe\'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Sancaktepe'de seyir halindeki bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

12.08.2024 09:19
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Sancaktepe'de seyir halindeki bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje çarptı, ardından takla atarak durabildi. Kazada sürücü yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Sancaktepe ilçesi, İstanbul - Şile Otoyolu'nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce yolun ortasındaki refüje çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından aracın içindeki sürücü çıkarıldı. Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sancaktepe'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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