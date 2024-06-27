3.Sayfa

Sancaktepe'de silahlı saldırganlar oto yıkamacıyı darp etti, o anlar kamerada

İSTANBUL - Sancaktepe'de arsa sahibinin zorla çıkarmak istediği oto yıkamacı, dükkandan çıkmak istemeyince, arsa sahibi ve çocukları oto yıkamacı Sinan Güzel'i darp etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde dün saat 19.00'da yaşandı. İddiaya göre, oto yıkamacı dükkanı olan Sinan Güzel(37), dükkanın arsa sahibi Abdurrahman Karagöz tarafından dükkandan çıkarılmak istendi.5 ay daha sözleşme süresi olduğunu söyleyen Sinan Güzel, çıkmayı reddetti. Bu duruma öfkelenen Abdurrahman Karagöz, çocukları ve yakınlarıyla birlikte silahla oto yıkamacı dükkanına gelerek Sinan Güzel'i 10 yaşındaki çocuğunun önünde öldüresiye darp etti. Tekme ve yumruklarla saldırdılar. Abdurrahman Karagöz'ün yanında getirdiği kişilerden bazıları belindeki silahı çıkararak Sinan Güzel'in kafasına tuttu. Güzel, aldığı darbelerle yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı olan Sinan Güzel'i hastaneye kaldırdı. Yaşanılan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Öldürmeye teşebbüs ettiler"

Darp edilen Sinan Güzel, "İşletmesini yaptığım oto yıkama dükkanının arsa sahibi Abdurrahman Karagöz, çocukları ve yanındaki yabancı şahıslarla gelerek beni darp ettiler. Öldürmeye teşebbüs ettiler. Dükkanıma baskın yaptılar. 10 yaşındaki çocuğumun karşısında beni bu hale soktular. Sözleşmem var, her şeyim var ve resmi ama beni zorbalıkla işyerimden çıkarmaya çalışıyorlar. Olay yerinde bayılmışım. Hastaneyi aramışlar. Polis ekiplerini aramışlar" dedi.