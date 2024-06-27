Sancaktepe'de silahlı saldırganlar oto yıkamacıyı darp etti, o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sancaktepe'de silahlı saldırganlar oto yıkamacıyı darp etti, o anlar kamerada

Sancaktepe'de bir arsa sahibi, oto yıkamacıyı zorla çıkarmak isteyince, oto yıkamacı dükkandan çıkmayı reddetti. Bunun üzerine arsa sahibi ve çocukları, oto yıkamacıyı darp etti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Darp edilen oto yıkamacı, saldırganların öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

27.06.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe'de silahlı saldırganlar oto yıkamacıyı darp etti, o anlar kamerada

İSTANBUL - Sancaktepe'de arsa sahibinin zorla çıkarmak istediği oto yıkamacı, dükkandan çıkmak istemeyince, arsa sahibi ve çocukları oto yıkamacı Sinan Güzel'i darp etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde dün saat 19.00'da yaşandı. İddiaya göre, oto yıkamacı dükkanı olan Sinan Güzel(37), dükkanın arsa sahibi Abdurrahman Karagöz tarafından dükkandan çıkarılmak istendi.5 ay daha sözleşme süresi olduğunu söyleyen Sinan Güzel, çıkmayı reddetti. Bu duruma öfkelenen Abdurrahman Karagöz, çocukları ve yakınlarıyla birlikte silahla oto yıkamacı dükkanına gelerek Sinan Güzel'i 10 yaşındaki çocuğunun önünde öldüresiye darp etti. Tekme ve yumruklarla saldırdılar. Abdurrahman Karagöz'ün yanında getirdiği kişilerden bazıları belindeki silahı çıkararak Sinan Güzel'in kafasına tuttu. Güzel, aldığı darbelerle yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı olan Sinan Güzel'i hastaneye kaldırdı. Yaşanılan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Öldürmeye teşebbüs ettiler"

Darp edilen Sinan Güzel, "İşletmesini yaptığım oto yıkama dükkanının arsa sahibi Abdurrahman Karagöz, çocukları ve yanındaki yabancı şahıslarla gelerek beni darp ettiler. Öldürmeye teşebbüs ettiler. Dükkanıma baskın yaptılar. 10 yaşındaki çocuğumun karşısında beni bu hale soktular. Sözleşmem var, her şeyim var ve resmi ama beni zorbalıkla işyerimden çıkarmaya çalışıyorlar. Olay yerinde bayılmışım. Hastaneyi aramışlar. Polis ekiplerini aramışlar" dedi.

Kaynak: İHA

Sancaktepe, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sancaktepe'de silahlı saldırganlar oto yıkamacıyı darp etti, o anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:26:13. #1.13#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de silahlı saldırganlar oto yıkamacıyı darp etti, o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement