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Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yolun ortasındaki refüjde takla atarak durabildi. Kazada araç içerisindeki yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Sancaktepe ilçesi, Paşaköy Mahallesi, Alemdağ Şile Yolu İstanbul istikametinde saat 00.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Saleh adlı şahsın hakimiyetindeki 54 AIP 635 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun karanlık olması nedeniyle kontrolden çıkıp takla atarak durabildi. Kazada araçtaki yolculardan biri hafif şekilde yaralandı. Yolda seyir halindeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri araç sürücüsünün ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili inceleme başlattı.