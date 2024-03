3.Sayfa

Sancaktepe'de tartıştığı eşini öldürdü

İSTANBUL - Sancaktepe'de tartıştığı eşini silahla öldürdükten sonra kendisini vuran kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay Abdurrahman Gazi Mahallesi Bahriye Sokak'taki apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Deniz C. ile eşi Duygu C. arasında çıkan tartışmada Deniz C. eşi Duygu C.'yi silahla vurduktan sonra kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Durumun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı incelemelerde Duygu C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Silahla kendisine ateş eden Deniz C. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.