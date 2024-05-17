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Sancaktepe'de tehlike saçan inşaat çukuruna ilişkin soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Sancaktepe'de yarım kalan inşaat temelinde oluşan ve tehlike arz eden su birikintisine ilişkin toprak sahibi ve müteahhit hakkında "İnşaat veya Yıkımla ilgili Emniyet Kurallarına Uymama" suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 16 Mayıs tarihinde bazı basın yayın platformlarında "Sancaktepe'de Ölüm Çukuru" şeklinde yansıyan haberlerle ilgili çalışma başlattı. Olay yeri olan Akpınar Mahallesi'ndeki adrese giden ekipler, olay yerinde inşaat temelinde su birikintisi olduğunu ve belediye ekiplerince suyun tahliye edildiğini belirledi.

İnşaat sahipleri ile ilgili yapılan araştırmada, toprak sahibi N.Y. ve N.G. isimli şahısların 2021 yılında inşaat müteahhiti Y.Ç. ile anlaştıkları fakat müteahhit tarafından inşaatın devam ettirilmediği tespit edildi.

Konu ile ilgili toprak sahipleri ve müteahhit hakkında TCK 176 (İnşaat veya Yıkımla ilgili Emniyet Kurallarına Uymama) suçundan adli işlem başlatıldı. Müteahhit Y.Ç. isimli şahıs emniyete gönderildi. Y.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.