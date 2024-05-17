Sancaktepe'de tehlike saçan inşaat çukuruna ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sancaktepe'de tehlike saçan inşaat çukuruna ilişkin soruşturma başlatıldı

Sancaktepe'de yarım kalan inşaat temelinde oluşan ve tehlike arz eden su birikintisine ilişkin toprak sahibi ve müteahhit hakkında adli işlem başlatıldı.

17.05.2024 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe'de tehlike saçan inşaat çukuruna ilişkin soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Sancaktepe'de yarım kalan inşaat temelinde oluşan ve tehlike arz eden su birikintisine ilişkin toprak sahibi ve müteahhit hakkında "İnşaat veya Yıkımla ilgili Emniyet Kurallarına Uymama" suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 16 Mayıs tarihinde bazı basın yayın platformlarında "Sancaktepe'de Ölüm Çukuru" şeklinde yansıyan haberlerle ilgili çalışma başlattı. Olay yeri olan Akpınar Mahallesi'ndeki adrese giden ekipler, olay yerinde inşaat temelinde su birikintisi olduğunu ve belediye ekiplerince suyun tahliye edildiğini belirledi.

İnşaat sahipleri ile ilgili yapılan araştırmada, toprak sahibi N.Y. ve N.G. isimli şahısların 2021 yılında inşaat müteahhiti Y.Ç. ile anlaştıkları fakat müteahhit tarafından inşaatın devam ettirilmediği tespit edildi.

Konu ile ilgili toprak sahipleri ve müteahhit hakkında TCK 176 (İnşaat veya Yıkımla ilgili Emniyet Kurallarına Uymama) suçundan adli işlem başlatıldı. Müteahhit Y.Ç. isimli şahıs emniyete gönderildi. Y.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Sancaktepe, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sancaktepe'de tehlike saçan inşaat çukuruna ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 02:12:57. #1.12#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de tehlike saçan inşaat çukuruna ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement