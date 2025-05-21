Sancaktepe'de Toprak Kayması: 3 İşçi Kurtarıldı

Sancaktepe'de inşaat alanında toprak kayması: 3 işçi kurtarıldı

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir inşaat sahasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 3 işçi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sancaktepe ilçesi Yunusemre Mahallesi Sabır Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. Alanda çalışan 3 işçi kısmen toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, zabıta, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu göçük altında kalan 3 işçi kısa sürede kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.