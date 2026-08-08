Sancaktepe\'de Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda T.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 191,70 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 1,340 litre sıvı amonyak ve 169 bin 300 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 17 Temmuz 2026 tarihinde Sancaktepe ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine ekiplerce operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında T.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda uyuşturucu ve yüklü miktarda para ele geçirildi

Şüphelinin bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda 50,17 gram marihuana, 60,54 gram metamfetamin, 20,45 gram taş kokain ve 60,54 gram kokain olmak üzere toplam 191,70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 adet hassas terazi, 1,340 litre sıvı amonyak ve 169 bin 300 TL nakit para bulundu.

Şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında yakalanan T.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.