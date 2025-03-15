Doğa Koleji'nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi - Son Dakika
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Doğa Koleji'nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

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Kartal'daki Doğa Koleji'nde yaşanan patlama olayının ardından Sancaktepe'deki Doğa Koleji'nde 102 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

15.03.2025 17:43
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Kartal'daki Doğa Koleji'nde yaşanan patlama olayının ardından Sancaktepe'de bulunan Doğa Koleji'nde öğle yemeği yiyen 102 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak olaya tepki gösterdi.

Kartal'da bulunan Doğa Koleji'nde geçtiğimiz günlerde bir patlama meydana gelmiş ve 2'si ağır 6 öğrenci yaralanmıştı. Bu kez de Sancaktepe'de bulunan özel Doğa Koleji'nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda iddiaya göre, öğrenciler öğle yemeği için yemekhanede çorba, pizza, makarna ve tiramisu yedi.

102 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Yemekten bir süre sonra öğrencilerin bazılarında mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenme şüphesi bulunan toplam 102 öğrenciden bazıları ambulansla bazıları da kendi imkanlarıyla çevredeki hastanelere gitti. Öğrencilerin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan bir vatandaş okulun bahçesinde cep telefonu kamerasıyla video çekerek olaya tepki gösterdi. Görüntülerde okulun bahçesinde ambulansların olduğu görüldü.

Doğa Koleji\'nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Doğa Koleji'nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 205622:
    önce al parayı sonra kötü tarihi geçmiş gıdaları yedirin öğrencilere gözünüzü toprak doyursun kapatın bu okulları devlet okulu harici okul olmasın fakir çocukla zengin çocuk eşit olsun 3 0 Yanıtla
  • 205622:
    eğitim eşitliği diyosunuz zengjn le fakir aynı kulvarda mi yarisiyor ampuller 1 1 Yanıtla
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