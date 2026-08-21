Yangında 100 dekar tarım arazisi zarar gördü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Gökçealan köyü yakınlarında çıkan anız yangınında yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Gökçealan köyü yakınlarındaki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark eden köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler çevredeki diğer tarım arazilerine ve ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılmaya başlandı. Yangında yaklaşık 100 dekar alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.