Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, devrilen tırın altında sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, devrilen tırın altında sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, devrilen tırın altında sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın altında sıkışan sürücüye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ilk müdahaleyi yaptı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.03.2024 15:05  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da devrilen tırın altında sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 R 7710 plakalı tır, iddiaya göre kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen tır, bariyerlere çarparak dururken sürücü kabinde sıkıştı. Olay yerinden geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, aracından inerek sıkışan sürücünün yanına gitti. Sağlık ve itfaiye ekipleri gelene kadar sürücü ile konuşan Beyazgül, bilincini açık tutmaya çalıştı.

Başkan Beyazgül, ekipler olay yerine gelip yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Acil Durum, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, devrilen tırın altında sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun'da otomobil kamyonete çarptı: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
    15:17 Samsun'da otomobil kamyonete çarptı: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

  • Elektrikli bisikletle çarpışan çocuk ağır yaralandı
    15:14 Elektrikli bisikletle çarpışan çocuk ağır yaralandı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampadan inen elektrikli bisiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın yaşandığı otoparkın yanındaki vatandaşlar, rampanın tehlikeli olduğunu ve önlem alınmasını istedi.

  • Diyarbakır'da hayvan geçişi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
    15:10 Diyarbakır'da hayvan geçişi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında hayvanların geçişi için kullanılan yol yüzünden çıkan tartışmada bir otomobil taşların hedefi oldu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

  • Terme'de firari hükümlü yakalandı
    15:05 Terme'de firari hükümlü yakalandı

    Samsun'un Terme ilçesinde 17 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. M.İ. isimli şahıs tutuklanarak Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

  • Kayseri'de 476,62 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı
    15:01 Kayseri'de 476,62 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, farklı çeşit ve miktarlarda toplamda 476,62 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda 14 şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.

  • Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
    15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti

    AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda yer almama kararı alıp kendi adaylarını çıkaran Yeniden Refah'a dikkat çeken bir mesaj gönderdi. Fatih Erbakan'ın partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozetini bizzat takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tecrübeli siyasetçiyi AK Parti bünyesine dahil etti.

  • DEAŞ terör örgütüne yönelik 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 40 şüpheli yakalandı
    14:58 DEAŞ terör örgütüne yönelik 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 40 şüpheli yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-16' operasyonunda DEAŞ terör örgütüne yönelik 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar kapsamında 2 bin 733 şüpheli yakalanırken, 692'si tutuklandı ve 529'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

  • Denizli'de Eşini ve Eski Çalışanını Silahla Vuran Adam Cinnet Getirdi
    14:55 Denizli'de Eşini ve Eski Çalışanını Silahla Vuran Adam Cinnet Getirdi

    Denizli'de şüphelenerek eşini takip eden bir adam, eşinin eski çalışanıyla buluştuğunu görünce öfkelendi ve cinnet getirdi. Öfkeli koca, eşini ve eski çalışanını silahla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından adam polis merkezine giderek teslim oldu.

  • Antalya'da yolcu otobüsü yaya çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
    14:53 Antalya'da yolcu otobüsü yaya çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir yolcu otobüsü, yolda yaya olarak ilerleyen bir kişiye çarptı. Kazada yaya hayatını kaybederken, otobüs şoförü gözaltına alındı.

  • Samsun'da 2 hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
    14:47 Samsun'da 2 hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

    Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 2 hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, cezaevine gönderildi.


15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
14:51 İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’a gerçek belediyecilik geri dönecek İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek
14:26 Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl Hastaneden ilk açıklama geldi Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
14:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok
13:02 Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek AK Partili Kabaktepe yanıtladı Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı
12:09 Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
12:03 Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
10:28 Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 15:17:38. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, devrilen tırın altında sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement