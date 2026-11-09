Şanlıurfa Ceylanpınar\'da 26 yıl 1 ay 22 gün cezalı hükümlü tutuklandı

Şanlıurfa Ceylanpınar'da 26 yıl 1 ay 22 gün cezalı hükümlü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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