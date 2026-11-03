Şanlıurfa Ceylanpınar\'da 5 yıl 2 ay hapisle aranan göçmen kaçakçısı yakalandı

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığından aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir yabancıyı ülkeye sokan ve ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.