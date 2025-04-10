11 yıl önce pamuk çuvalında ölü bulunan Zehra Topdağ cinayetinde 13 gözaltı

Şanlıurfa'da, 26 Ocak 2014 tarihinde Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Akdilek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynadığı sırada ortadan kaybolan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'dan haber alınamaması üzerine ailesi tarafından jandarmaya ihbarda bulunuldu.

CANSIZ BEDENİ PAMUK ÇUVALININ İÇİNDE BULUNDU

Başlatılan arama çalışmaları sırasında küçük Zehra'nın cansız bedeni, amcası İsmail Topdağ'ın evinin önünde bulunan tahta sedirin altındaki pamuk çuvalının içinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede Zehra'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

ÖZEL EKİP KURULDU ZANLI YA DA ZANLILAR BİR TÜRLÜ TESPİT EDİLEMEDİ

Cinayeti çözmek için özel bir ekip kuruldu. Bu süre zarfında bir çok kişi gözaltına alındı fakat cinayet zanlısı ya da zanlıları bir türlü tespit edilemedi.

OLAYDAN 11 YIL SONRA AİLE FERTLERİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçleri, cinayetin üzerinden geçen 11 yılın ardından çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Yeni delillere ulaşan ekipler, aralarında baba Halil T. ve anne Amşe ile üvey anne Ceylan T.'nin de olduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürdürülüyor.