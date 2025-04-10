11 yıl önce pamuk çuvalında ölü bulunan Zehra Topdağ cinayetinde 13 gözaltı - Son Dakika
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11 yıl önce pamuk çuvalında ölü bulunan Zehra Topdağ cinayetinde 13 gözaltı

11 yıl önce pamuk çuvalında ölü bulunan Zehra Topdağ cinayetinde 13 gözaltı

Şanlıurfa'da, 11 yıl önce evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan ve daha sonra pamuk çuvalı içerisinde cesedi bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın ölümüyle ilgili aralarında baba, anne, üvey anne ve bazı akrabalarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

10.04.2025 21:31
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Şanlıurfa'da, 26 Ocak 2014 tarihinde Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Akdilek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynadığı sırada ortadan kaybolan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'dan haber alınamaması üzerine ailesi tarafından jandarmaya ihbarda bulunuldu.

11 yıl önce pamuk çuvalında ölü bulunan Zehra Topdağ cinayetinde 13 gözaltı

CANSIZ BEDENİ PAMUK ÇUVALININ İÇİNDE BULUNDU

Başlatılan arama çalışmaları sırasında küçük Zehra'nın cansız bedeni, amcası İsmail Topdağ'ın evinin önünde bulunan tahta sedirin altındaki pamuk çuvalının içinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede Zehra'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

ÖZEL EKİP KURULDU ZANLI YA DA ZANLILAR BİR TÜRLÜ TESPİT EDİLEMEDİ

Cinayeti çözmek için özel bir ekip kuruldu. Bu süre zarfında bir çok kişi gözaltına alındı fakat cinayet zanlısı ya da zanlıları bir türlü tespit edilemedi.

11 yıl önce pamuk çuvalında ölü bulunan Zehra Topdağ cinayetinde 13 gözaltı

OLAYDAN 11 YIL SONRA AİLE FERTLERİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçleri, cinayetin üzerinden geçen 11 yılın ardından çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Yeni delillere ulaşan ekipler, aralarında baba Halil T. ve anne Amşe ile üvey anne Ceylan T.'nin de olduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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Son Dakika 3.Sayfa 11 yıl önce pamuk çuvalında ölü bulunan Zehra Topdağ cinayetinde 13 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Beyhan Gunes:
    6 yaşında bi melek amcasının bahçesindeki pamuk çuvalında ne işi vardı ve 11 yıl neden beklendi ..Şuan belki 17 yaşında üniversite sınavına girecek yaşta olacakken üzerinde papatyalar yetişiyor …Suçlularsa 11 yıl gününü gün etmiş Vicdanlı savcılar asıl bu ve bunun gibi davaları bu kadar geç olmadan mutlaka açıp sonuçlandırın herkesin beklediği bu… 10 0 Yanıtla
  • ziya1962:
    bu caniler hem hem bu dünyada adalet önünde hem de ahirette Allah'ın huzurunda hesap verecekler bu bu gözü dönmüş cani katiller Allah sizin belanızı versin 8 0 Yanıtla
  • Bahri Fuat Özer:
    neandertaller 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 11 yıl önce pamuk çuvalında ölü bulunan Zehra Topdağ cinayetinde 13 gözaltı - Son Dakika
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