Şanlıurfa'da 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası ile aranan kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü.
Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası ile aranan kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası ile aranan P.G. isimli kadını yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada gözaltına alınan kadın karakola götürüldü.
Kaynak: İHA
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