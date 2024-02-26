Şanlıurfa'da 2 Bin 30 Adet Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 Bin 30 Adet Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa\'da 2 Bin 30 Adet Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 bin 30 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.02.2024 16:48  Güncelleme: 16:50
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 30 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince 2 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 bin 30 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 2 Bin 30 Adet Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 2 Bin 30 Adet Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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