Şanlıurfa\'da 20 kilogram skunk maddesi ele geçirildi

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı sürüyor. Vali Hasan Şıldak'ın da birebir takip ettiği çalışmalarda başarılı sonuçlar alınırken, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son operasyonunda bu kez 20 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Vali Şıldak çalışmalarından dolayı tüm güvenlik güçlerini tebrik etti. Vali Şıldak, mücadelede vatandaş duyarlılığına dikkat çekerek "Uyuşturucu satışını daha etkili şekilde önleyebilmemiz için her duyarlı vatandaşımızın 112 hattına veya 'Uyuma' programına ihbarda bulunmasını istiyorum. Bu büyük sorunu Şanlıurfa'da hep birlikte ortadan kaldıralım" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA