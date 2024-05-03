Şanlıurfa\'da 3 küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu

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Şanlıurfa'da 3 küçük çocuğun sulama tankerinin arkasındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. Yaşları küçük 3 çocuk, yolda sulama yapan belediyeye ait tankerin arkasına bindi. Tutunmakta güçlük çeken çocukların yaşadığı büyük tehlike başka bir sürücü tarafından kayda alındı. Arkadan seyreden bir otomobilin de yakın mesafede seyretmesi, her an düşecekmiş gibi görünen çocukların ne kadar büyük bir tehlike yaşadıklarını gözler önüne serdi. - ŞANLIURFA