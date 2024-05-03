Şanlıurfa'da 3 küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 3 küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu

Şanlıurfa\'da 3 küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşanan olayda, 3 küçük çocuk sulama tankerinin arkasına binerek tehlikeli bir yolculuk yaptı. Olay anı başka bir sürücü tarafından kaydedildi ve çocukların yaşadığı büyük tehlike gözler önüne serildi.

03.05.2024 13:49  Güncelleme: 13:52
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Şanlıurfa'da 3 küçük çocuğun sulama tankerinin arkasındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. Yaşları küçük 3 çocuk, yolda sulama yapan belediyeye ait tankerin arkasına bindi. Tutunmakta güçlük çeken çocukların yaşadığı büyük tehlike başka bir sürücü tarafından kayda alındı. Arkadan seyreden bir otomobilin de yakın mesafede seyretmesi, her an düşecekmiş gibi görünen çocukların ne kadar büyük bir tehlike yaşadıklarını gözler önüne serdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 3 küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

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