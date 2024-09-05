Siverek\'te 3 Yaşındaki Çocuk Foseptik Çukuruna Düşerek Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, foseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kırsal Kışla sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Serhat Irmak (3), oyun oynarken dengesini kaybederek evlerinin bahçesinde atık su için kazılan çukura düştü. Durumu fark eden aile fertleri çocuğu çukurdan çıkartarak olay yerine 112 Acil ekiplerini çağırdı. Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - ŞANLIURFA