Şanlıurfa'da 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İl merkezi ve Harran'da gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda toplamda 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 3 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede gösterilen özverili çalışmalardan dolayı emniyet personellerini tebrik etti ve vatandaşlardan da herhangi bir olayda 112 hattına veya UYUMA Programına ihbarda bulunmalarını istedi.

26.04.2024 18:56  Güncelleme: 19:03
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Şanlıurfa'da 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri İl merkezi ve Harran'da iki adrese yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 kişi de yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Vali Şıldak'tan kararlılık mesajı

Şanlıurfa'nın her zaman huzur ve güvenin adresi olarak anılması için uyuşturucu konusundaki hassasiyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak," Mücadelede özveriyle çalışan bütün personellerimizi tebrik ediyorum" dedi. Vali Şıldak, ayrıca mücadelede vatandaş desteğine de değinerek herhangi bir olayda 112 hattına veya UYUMA Programına ihbarda bulunulmasını istedi.

Kaynak: İHA

Hasan Şıldak, Şanlıurfa, Narkotik, Harran, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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