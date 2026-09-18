Şanlıurfa'da 4 bin elektrik panosuna yetkisiz müdahale tespit edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 4 bin elektrik panosuna yetkisiz müdahale tespit edildi

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Şanlıurfa\'da 4 bin elektrik panosuna yetkisiz müdahale tespit edildi
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Dicle Elektrik, Şanlıurfa genelinde kontrol ettiği 14 bine yakın elektrik panosunun yaklaşık 4 binine kaçak elektrik kullanımı ve farklı nedenlerle yetkisiz müdahale edildiğini tespit etti. Şirket, hasar gören 375 panoyu onardı veya yenisiyle değiştirirken şebekeye zarar verenler hakkında hukuki süreç başlattı.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa genelinde kontrol ettiği 14 bine yakın elektrik panosunun yaklaşık 4 binine yetkisiz kişilerce kaçak elektrik kullanımı ve farklı nedenlerle müdahale edildiğini tespit etti. Ekipler, 4 bin panoyu tek tek kontrol ederken, müdahale sonucu kullanılamayacak durumda olan 375 panoyu onardı veya yenisiyle değiştirdi. Şirket, elektrik şebekesine yetkisiz müdahalenin enerji arz güvenliğinin yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliği açısından da ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji arzı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, yaz aylarında artan elektrik tüketimiyle birlikte şebeke unsurlarına yönelik yetkisiz müdahalelerin önüne geçmek amacıyla Şanlıurfa genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. İl merkezi ve ilçelerde sahaya çıkan ekipler, abonelere enerji sağlayan sayısı 14 bine yaklaşan elektrik panosundan yetkisiz müdahaleye uğrayan yaklaşık 4 binini tek tek kontrol ederek güvenlik riski taşıyan müdahaleleri tespit etti.

4 bine yakın panoda izinsiz müdahale tespit edildi

Saha kontrollerinde kapakları veya kilitleri kırılan, sigortaları sökülen ya da elektrik bağlantılarına müdahale edilen 4 bine yakın pano belirlendi. Dicle Elektrik ekipleri, müdahale edilen panoların kırılan kilitlerini yenileyerek yeniden güvenli hale getirdi. Yetkisiz müdahaleler nedeniyle hasar gören 375 panodan onarılabilecek durumda olanlar sahada onarılırken kullanılamayacak durumdaki panolar ise yenileriyle değiştirildi. Şirket, elektrik panolarına yapılan yetkisiz müdahalelerin açıkta kalan bağlantılar ve zarar gören ekipmanlar nedeniyle elektrik çarpması ve yangın gibi ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti. Şebeke ekipmanlarının zarar görmesinin aynı zamanda enerji kesintilerine ve bölgedeki diğer kullanıcıların enerji arzının olumsuz etkilenmesine yol açabileceği belirtildi.

Şebekeye müdahaleye karşı hukuki süreç başlatılıyor

Dicle Elektrik, elektrik dağıtım şebekesindeki pano ve diğer unsurlara yetkisiz şekilde müdahale edilmesinin yalnızca teknik bir sorun olmadığını, can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir durum olduğunu vurguladı. Şirket yetkilileri, şebeke unsurlarına zarar veren kişiler hakkında ilgili merciler nezdinde hukuki süreç başlatıldığını bildirdi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Dicle Elektrik, elektrik panoları ve diğer şebeke ekipmanlarına yalnızca yetkili ekiplerin müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi. Şirket, şebeke üzerinde şüpheli veya yetkisiz bir müdahale fark edilmesi halinde durumun gecikmeden Dicle Elektrik'e bildirilmesini istedi.

Kaynak: İHA
Şanlıurfa3. SayfaGüvenlikEnerjiDicleSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 4 bin elektrik panosuna yetkisiz müdahale tespit edildi - Son Dakika
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