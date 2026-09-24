Şanlıurfa\'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu, can kaybı ve yıkım yok

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Şanlıurfa Valisi Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürpınar açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa'da saat 10.40'ta 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Şanlıurfa Valisi Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürpınar açıklamalarda bulundu.

"Herhangi bir olumsuzluk yok"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gürpınar, "Çok geçmiş olsun ciddi bir olumsuzluk görünmüyor. Ekiplerimiz valilik ve AFAD koordinasyonunda sahada çalışıyor. Durum çok şükür iyi vaziyettedir. Şanlıurfa geniş bir alan kırsalda taramalarımız sürüyor. Deprem şiddetliydi" dedi.

"Can kaybı ve yıkımın bulunmuyor"

Vali Şıldak, deprem sonrası sahada incelemelerin sürdüğünü belirterek, can kaybı ve yıkımın bulunmadığını söyledi. Vali Şıldak saha taramalarının ise sürdüğünü belirtti. Artçı sarsıntılar konusunda da vatandaşları uyardı.