Şanlıurfa'da 6 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 6 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Şanlıurfa\'da 6 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 1 şahıs da gözaltına alındı.

26.07.2024 23:54
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Şanlıurfa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 bin adet uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 1 şahsı da gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 6 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 6 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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