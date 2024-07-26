Şanlıurfa\'da 6 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 bin adet uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 1 şahsı da gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA