Şanlıurfa'da jandarma tarafından yapılan yol uygulamalarında 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Viranşehir, Birecik ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından kaçak alkol ve tütüne yönelik yol uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da 980 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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