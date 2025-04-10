Şanlıurfa\'da Araca Tekme Atan Şahıs Kamera ile Yakalandı

Şanlıurfa'da kimliği belirsiz bir şahsın park halindeki aracı kaportasını tekmeleyip ezerek aynasını kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 03.40 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi 11 Nisan Fuar Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs bölgede esnaflık yapan Ömer Canpolat'ın işyerinin önüne park ettiği otomobilinin yanına geldi. Etrafı kontrol eden şahıs daha sonra otomobilin sağ ön kapısını tekmelemeye başladı. Otomobili defalarca tekmeleyen şahıs hızını alamayarak aynayı kırdı. Yerdeki aynayı da tekmeleyen şahıs olay yerinden uzaklaşırken yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kimse ile husumetimiz yok"

Kimse ile husumetleri olmadığını ve bunu yapan şahsı da tanımadıklarını söyleyen Ömer Canpolat, "Biz Kapaklı Pasajı'nın karşısında esnafız. Aracı kapının önüne bırakmıştık. Vatandaşın biri yoldan geçerken gelmiş ve aracı tekmelemiş. Araca zarar vermiş, aynayı kırmış, kaportamızı ezmiş. Şu anda kapı göçük durumda. Kim neden yapar bilmiyoruz. Bizim tanıdığımız birisi de değil. Zaten görüntülerde de var. Kimse ile bir husumetimiz de yok ama nasıl böyle bir iş yapar anlamış değiliz" diye konuştu. - ŞANLIURFA