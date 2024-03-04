Şanlıurfa'da aranan 12 şüpheli yakalandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen güvenli şehir uygulamalarında aranan 12 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. Ekiplerce yapılan güvenli şehir uygulamalarında, 14 bin 851 şahıs sorgulanarak 2 bin 864 araç kontrol edildi. Denetimlerde aranan 12 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Karabük'te 5000 Evler 75. Yıl Mahallesinde meydana gelen şömine yangınında dumandan etkilenen ve yanık oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. M.T. ve V.B. isimli şahısların apartmanın ikinci katında bulunan dairede çıkardıkları yangın, komşuların bildirmesi üzerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yanık olan V.B. ve dumandan etkilenen H.T. sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce'de çöp konteynerinde eti sıyrılmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulunması olayıyla ilgili güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın, içinde kemiklerin olduğu poşeti çöp konteynerine attığı anlar yer aldı. Olayın ardından Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Bayrampaşa'da boğarak öldürdüğü Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedini parçalayarak derin dondurucuya koyduğu iddia edilen sanık Hakan Öztürk hakim karşısına çıktı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, N.D. ve B.Y. isimli şahısların ev ve üst aramalarında toplamda 103 adet sentetik ecza, 322 gram esrar, 503 gram bonzai, 218 gram skunk, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 11 adet 9 mm fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde yapılan operasyonda, D.G., N.G., E.Ü. ve M.Y. isimli 4 kişiyi iş makinesi ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hatalı sollama yapan bir otomobile minibüsün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bayrampaşa'da bir evdeki dondurucuda cesedi bulunan Muhammed Nuh Kasadar'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, savunma yapmayacağını bildirirken, mahkeme heyeti akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor istedi.
Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda seyir halinde olan bir kadın sürücü, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan ve burnu bile kanamadan kurtulan kadın şoka girdi. Motosikletli çift tarafından teselli edilen kadın, aracına bakıp hüngür hüngür ağladı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Antalya'da yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran motosiklete, arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada bir sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyeye ait Berdan Parkında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce oyun grubu yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Park yetkilileri, olayın incelenmek üzere emniyet birimlerine bildirildiğini ve parkın onarım sürecinin en kısa sürede başlatılacağını açıkladı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde polis ekipleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda 2 bin 880 paket kaçak sigara, 58 kilogram açık tütün, 430 adet puro, 12 adet likitide elektronik sigara, 6 adet paketlenmiş tütün, 6 adet likitide sigara ve 13 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda yakalanan O.A. ve C.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Ordu Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında, polis ekipleri tarafından 2024 yılının ilk 2 ayında yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı. İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, suç oranlarında yaşanan azalmayı ve yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerini açıkladı. Ayrıca, trafik kazaları ve trafik denetimleriyle ilgili bilgiler de verildi.
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