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Destici\'nin de içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı: Yaralılar var

Şanlıurfa'da aranan 12 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen güvenli şehir uygulamalarında aranan 12 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. Ekiplerce yapılan güvenli şehir uygulamalarında, 14 bin 851 şahıs sorgulanarak 2 bin 864 araç kontrol edildi. Denetimlerde aranan 12 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.