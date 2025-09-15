Şanlıurfa'da Ava Giden Genç Ölü Bulundu - Son Dakika
Şanlıurfa'da Ava Giden Genç Ölü Bulundu

Şanlıurfa\'da Ava Giden Genç Ölü Bulundu
15.09.2025 10:38
26 yaşındaki Mehmet Demir'in cesedi sulama kanalında bulundu, otopsi işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'da ava gitmek için evden ayrılan 26 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Karaali Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ava gitmek için evden ayrılan 26 yaşındaki Mehmet Demir'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Vatandaşlarla birlikte kırsal bölgede arama tarama faaliyetleri yürüten AFAD ve jandarma ekipleri, Demir'e ait olduğu değerlendirilen bazı eşyaları kırsal Bakırtaş Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalının kenarında buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden dalgıç polisler, sulama kanalında arama yaptı. Yapılan arama neticesinde Mehmet Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Demir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği açıklanırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Şanlıurfa'da Ava Giden Genç Ölü Bulundu
