Şanlıurfa'da bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi

Jandarma köpeği kaçak sigaraya geçit vermedi

Aranan 3 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da jandarmanın şok yol uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalanırken bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılık suçlarına karşı Birecik, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Narkotik jandarma köpeğinin de kullanıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 64 gram esrar ile bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.