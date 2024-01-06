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Şanlıurfa'da bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarmanın şok yol uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalanırken bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa\'da bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi
06.01.2024 - 23:00,
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Şanlıurfa'da bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi

Jandarma köpeği kaçak sigaraya geçit vermedi

Aranan 3 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da jandarmanın şok yol uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalanırken bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılık suçlarına karşı Birecik, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Narkotik jandarma köpeğinin de kullanıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 64 gram esrar ile bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Jandarma, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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