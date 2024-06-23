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Şanlıurfa'da bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA