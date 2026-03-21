Şanlıurfa\'da çamura saplanan inek kepçe yardımıyla kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili yağışların ardından dağlık alanda çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Viranşehir ilçesine bağlı Zerikli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağışların ardından bir inek dağlık alanda çamura saplandı. Kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayan mahalle sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, paletli kepçe desteğiyle yürüttükleri çalışma sonucu çamura saplanan ineği bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana ulaştırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen hayvan, sahibine teslim edildi.

Mahalle sakinleri hızlı ve etkili müdahaleden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA