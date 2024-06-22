Şanlıurfa'da çıkan yangında yüzlerce arı kovanı kül oldu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen arazi yangınında, yüzlerce arı kovanı içindeki arılarla birlikte yanarak kül oldu.

Yangın, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Işıldar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle merada başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının fark edilmesi üzerine köy sakinleri yangına müdahale ederek, bölgeye itfaiye ekiplerini çağırdı.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, alevlerin arasında kalan yüzlerce arı kovanı, içindeki arılarla birlikte yanarak kül oldu. Vatandaşlar yanan kovaları kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, görgü tanıklarının ifadesine göre yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan çıktığı iddia edildi.

Yetkililer tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA