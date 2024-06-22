Şanlıurfa'da çıkan yangında yüzlerce arı kovanı kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da çıkan yangında yüzlerce arı kovanı kül oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan arazi yangınında, yüzlerce arı kovanı içindeki arılarla birlikte yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

22.06.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen arazi yangınında, yüzlerce arı kovanı içindeki arılarla birlikte yanarak kül oldu.

Yangın, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Işıldar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle merada başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının fark edilmesi üzerine köy sakinleri yangına müdahale ederek, bölgeye itfaiye ekiplerini çağırdı.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, alevlerin arasında kalan yüzlerce arı kovanı, içindeki arılarla birlikte yanarak kül oldu. Vatandaşlar yanan kovaları kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, görgü tanıklarının ifadesine göre yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan çıktığı iddia edildi.

Yetkililer tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da çıkan yangında yüzlerce arı kovanı kül oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:33 Ne diyeceği merak konusuydu Vincenzo Montella, Arda Güler’i neden yedek bıraktığını söyledi Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi
17:41 Adana’da damat dehşeti 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı
16:47 Küba, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı dava için müdahil oldu Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı dava için müdahil oldu
16:32 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
16:14 Kiliseye dadanan hırsız, 50 bin TL’lik şamdanları 250 TL’ye satarken yakalandı Kiliseye dadanan hırsız, 50 bin TL'lik şamdanları 250 TL'ye satarken yakalandı
19:26 Yok artık Kerem Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor
17:17 A Milli Takım’da deprem Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok
16:42 Temasa geçtiler bile Nuri Şahin, Fenerbahçe’nin iki yıldızını birden istiyor Temasa geçtiler bile! Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını birden istiyor
16:34 Parktaki cinayet kamerada Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü Parktaki cinayet kamerada! Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü
16:28 BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı
16:11 Esenyurt’ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu Esenyurt'ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu
16:00 İsrail askerleri skandallara doymuyor Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar
15:25 Tüyler diken diken Türk taraftarlar, Dortmund’u kırmızı-beyaza boyadı Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı
15:25 Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı! 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 20:04:54. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da çıkan yangında yüzlerce arı kovanı kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement