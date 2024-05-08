Şanlıurfa'da Dem Parti İlçe Başkanlığına Silahlı Saldırı: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Dem Parti İlçe Başkanlığına Silahlı Saldırı: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa\'da Dem Parti İlçe Başkanlığına Silahlı Saldırı: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa Valiliği, Birecik Meydan Mahallesi'nde bulunan DEM Parti İlçe Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, parti binasına 14 mermi isabet etti.

08.05.2024 11:43
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Şanlıurfa Valiliği, Dem Parti Birecik İlçe Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Birecik Meydan Mahallesi'nde bulunan DEM Parti İlçe Başkanlığına gece 03.00 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede, parti binasına 14 merminin isabet ettiğini belirlerken olayda ölen veya yaralanan olmadığı tespit edildi.

Şanlıurfa Valiliğinin konu ile ilgili açıklamasında, 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Birecik ilçemizde 08.05.2024 tarihinde meydana gelen Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet etmesi olayının faili olarak tespit edilen H.B. isimli kişi yakalanmıştır" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Dem Parti İlçe Başkanlığına Silahlı Saldırı: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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