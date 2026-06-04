Şanlıurfa'da Depo Yangını - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Depo Yangını

Şanlıurfa\'da Depo Yangını
04.06.2026 15:54
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Şanlıurfa'da bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'da bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Seyfettin Sucu Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, giriş katında bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Depo Yangını - Son Dakika

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