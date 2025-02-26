Şanlıurfa'da Dronlu Silah Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Dronlu Silah Operasyonu: 23 Gözaltı

Şanlıurfa\'da Dronlu Silah Operasyonu: 23 Gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma, dron destekli operasyonda 23 kişiyi gözaltına alarak silah ve uyuşturucu ele geçirdi.

26.02.2025 19:54
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Şanlıurfa'da dron destekli silah kaçakçılığı operasyonu: 23 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da jandarma tarafından dron destekli düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu madde ile çalıntı malzeme ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron destekli gerçekleştirilen operasyonda 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 11 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet şarjör, 2 bin 683 adet farklı çap ve ebatlarda fişek, 1 adet balistik yelek, 740 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 buçuk gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu içme düzeneği ve içerisinde 100 mililitre sıvı madde, 2 adet çalıntı ve 1 adet şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 kişi karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Dronlu Silah Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika

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