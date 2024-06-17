3.Sayfa

Şanlıurfa'da elektrik kablosu bomba gibi patladı

Patlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da elektrik direğinden kopan elektrik kablosu bomba gibi patladı. Mahalleyi ayağa kaldıran patlama anları kameraya böyle yansıdı.

Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşanan olayda, elektrik direğinden kopan elektrik kablosu yanmaya başladı. Yanmayla birlikte peş peşe patlamaların olduğu elektrik hattı, mahallede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine giden elektrik şirketi elamanları ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu patlama durduruldu. Bir süre kesintiye uğrayan enerji, arızanın onarılmasının ardından yeniden verilmeye başlandı.