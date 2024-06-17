Şanlıurfa'da elektrik kablosu bomba gibi patladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da elektrik kablosu bomba gibi patladı

Şanlıurfa'da Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde elektrik direğinden kopan elektrik kablosu yanmaya başladı ve bomba gibi patladı. Patlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Elektrik şirketi ekipleri ve itfaiye olay yerine gelerek patlamayı durdurdu ve enerji kesintisi yaşanan mahalleye yeniden enerji verildi.

17.06.2024 13:03
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Şanlıurfa'da elektrik kablosu bomba gibi patladı

Patlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da elektrik direğinden kopan elektrik kablosu bomba gibi patladı. Mahalleyi ayağa kaldıran patlama anları kameraya böyle yansıdı.

Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşanan olayda, elektrik direğinden kopan elektrik kablosu yanmaya başladı. Yanmayla birlikte peş peşe patlamaların olduğu elektrik hattı, mahallede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine giden elektrik şirketi elamanları ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu patlama durduruldu. Bir süre kesintiye uğrayan enerji, arızanın onarılmasının ardından yeniden verilmeye başlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da elektrik kablosu bomba gibi patladı - Son Dakika

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