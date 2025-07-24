Şanlıurfa\'da Elektrik Panosu Alev Alev Yandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir elektrik panosu, sıcak hava ve aşırı yüklenme nedeniyle alev alev yandı. Yanan pano ve müdahale çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Karaköprü'ye bağlı Doğukent Mahallesindeki elektrik panosu büyük bir gürültüyle patlamadı. Patlamanın ardından alevler panoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve DEDAŞ ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından DEDAŞ görevlileri olay yerine yeni bir pano getirerek değişim işlemini gerçekleştirdi. Bu sırada bölgede yaşanan elektrik kesintisi yapılan pano değişiminin ardından son buldu. Yanan pano ve müdahale anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahallede geçtiğimiz günlerde de benzer olayların yaşandığı öğrenilirken, uzmanlar aşırı sıcaklar ve klima kullanımının artması nedeniyle panolarda zaman zaman aşırı yüklenmeden dolayı patlamaların yaşandığını bildirdi. - ŞANLIURFA