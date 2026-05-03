Şanlıurfa\'da fırtına felaketi: 1 ölü, 40 yaralı

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde etkili olan fırtınada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Birecik ilçemizde gerçekleşen ani kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine ve binaların çatılarında hasara yol açmış, ayrıca yer yer su baskınları oluşmuştur. Meydana gelen olaylarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 7 yaralımız il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. 22 yaralımızın tedavileri ise Birecik Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Ayrıca Viranşehir ilçemizde meydana gelen ani kuvvetli sağanak yağış ve fırtına aynı şekilde olumsuzluklara yol açmış, 11 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Meydana gelen olumsuzluklara ilk andan itibaren ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ, AFAD, güvenlik birimlerimiz ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından müdahale gerçekleştirilmiştir. Alandaki çalışmalar koordineli şekilde sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün hemşehrilerimize başsağlığı diliyor, yaralılarımız için acil şifalar temenni ediyoruz. Meydana gelen olumsuz hava şartlarından etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel ihtiyaçlı, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA