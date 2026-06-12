Şanlıurfa'da Fıstık Dalları Çalındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Fıstık Dalları Çalındı

Şanlıurfa\'da Fıstık Dalları Çalındı
12.06.2026 11:27
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TİGEM'e ait fıstık bahçesinden 3 şahıs, 174 fıstık aşı kalemi çalarken jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da TİGEM'e ait bahçeden fıstık aşı kalemi olarak adlandırılan kesilmiş dalları çaldığı belirlenen 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 06.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmesi Müdürlüğüne (TİGEM) ait Antep fıstığı bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, devriye görevi yapan Ceylanpınar Merkez Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri, fıstık ağaçlarının bulunduğu bölgede E.D., A.Y. ve İ.H.D. isimli 3 şahsı yakaladı. Şahısları kontrol eden ekipler, 174 adet fıstık aşı kalemi olarak adlandırılan kesilmiş fıstık dalı çaldıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan 3 zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Aşı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Fıstık Dalları Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bireylül Keten Bireylül Keten:
    ya ne bisey ya 174 tane dalı çalarken yakalanmışlar başka da bi şey söylenecek mi 0 0 Yanıtla
  • Cemile Çiğdem Edf Cemile Çiğdem Edf:
    valla avrupa da bu tür olaylar hiç duyulmuyo ama bizde her gün bi çalındı haberi gelio ayrıca tiyem de ne kadar koruma yapıyo merak ettim mal mı bu insanlar 0 0 Yanıtla
  • Serçin Gur Serçin Gur:
    bu da bi çalışkan insanların hakkına girmek demek yahu ben endişeliyim açıkçası böyle olaylar artıyo da ne zaman bisey uygulanıyo ya çalmak için gece sabah demeden çalışan insanlar var 0 0 Yanıtla
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