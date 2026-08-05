Yol kenarındaki otomobilde bir kadın ölü, bir kişi ağır yaralı halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yol kenarındaki otomobilde bir kadın ölü, bir kişi ağır yaralı halde bulundu

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de yol kenarındaki bir otomobilden silah seslerinin gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Aracın içinde yapılan incelemede bir kadının hayatını kaybettiği, 39 yaşındaki bir kişinin ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Polis, olayın nedenini ortaya çıkarmak için soruşturma başlattı.

Niğde'de yol kenarında bulunan otomobilde bir kadın ölü, bir kişi de ağır yaralı halde bulundu.

SİLAH SESLERİNİ DUYAN ARACIN YANINA GİTTİ

Olay, Niğde merkez Selçuk Mahallesi Kanal Boyu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 ANV 420 plakalı otomobilden silah sesleri duyuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yol kenarındaki otomobilde bir kadın ölü, bir kişi ağır yaralı halde bulundu

BİR KADIN ÖLÜ, BİR KİŞİ AĞIR YARALI HALDE BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan İ.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Ö.O. (39) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ö.O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yol kenarındaki otomobilde bir kadın ölü, bir kişi ağır yaralı halde bulundu

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yol kenarındaki otomobilde bir kadın ölü, bir kişi ağır yaralı halde bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Otomobil, Güncel, Polis, Yerel, Niğde, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarındaki otomobilde bir kadın ölü, bir kişi ağır yaralı halde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
150 kilometre hızla gelip ATV’yi biçti Sürücü feci şekilde can verdi 150 kilometre hızla gelip ATV'yi biçti! Sürücü feci şekilde can verdi
Hacıyev’den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir Hacıyev'den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir
Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran’ı çok sert vuracağız Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vuracağız
Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın Polis ekipleri harekete geçti Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti
Ufuk Beydemir’den eski eşi İpek Filiz Yazıcı’nın yeni aşkına olay yorum Ufuk Beydemir'den eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkına olay yorum
Tatili kabusa döndü Fenomen isim maymun saldırısına uğradı Tatili kabusa döndü! Fenomen isim maymun saldırısına uğradı
Gazze’de yürek yakan görüntü 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı
Otomobil İETT otobüsüne çarptı 3 kişi hayatını kaybetti Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
Ersin Destanoğlu’nun düğününe Hyeon-gyu Oh damga vurdu O şarkı çalınca kendinden geçti Ersin Destanoğlu'nun düğününe Hyeon-gyu Oh damga vurdu! O şarkı çalınca kendinden geçti
Hastaneyi karıştıran görüntü Çatıda görenler dehşete kapıldı Hastaneyi karıştıran görüntü! Çatıda görenler dehşete kapıldı

22:57
Kadıköy’de resital Fenerbahçe yıldızlarıyla tura göz kırptı
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe yıldızlarıyla tura göz kırptı
22:24
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
21:43
İşte Trabzon’a ulaşan Salah’ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum
İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum
21:32
Bahçelievler’de 6 katlı bina çöktü
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü
21:26
Cumhurbaşkanına suikast timinin firari ismi Burkay Karatepe itirafçı oldu
Cumhurbaşkanına suikast timinin firari ismi Burkay Karatepe itirafçı oldu
20:58
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
20:46
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
18:55
MHP’li Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
18:45
Özgür Özel’den ’çerçeve yasa’ya ilk yorum: Meselenin ruhuna aykırı
Özgür Özel'den 'çerçeve yasa'ya ilk yorum: Meselenin ruhuna aykırı
18:39
Meclis’te tansiyon yükseldi: İYİ Partili Turhan Çömez’in sözleri AK Parti sıralarını ayağa kaldırdı
Meclis'te tansiyon yükseldi: İYİ Partili Turhan Çömez'in sözleri AK Parti sıralarını ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 23:41:47. #7.12#
SON DAKİKA: Yol kenarındaki otomobilde bir kadın ölü, bir kişi ağır yaralı halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.